SABATO ARRIVA LA BANCA MONTE CROCIATI PARMA

25/11/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 41 del 25.11.2011 FEMI-CZ VEA RRD: SABATO ARRIVA LA BANCA MONTE CROCIATI PARMA Riprende contro la squadra della Banca Monte Crociati Parma il cammino in Eccellenza della Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta. Il quindici rossoblu è chiamato a confermare i progressi visti nelle ultime tre partite. Oltre all'atteso debutto di Hendro Scholtz, in evidenza una prima linea tutta italiana. Lo staff tecnico rodigino ha scelto la seguente formazione: Basson; Pavan, Pedrazzi, Van Niekerk, Pace; Duca, Wilson; Scholtz, Cristiano, Persico; Reato, Tumiati; Ravalle, Giazzon, Quaglio. A disposizione: Lombardi, Mahoney, Boccalon, Maran, Lubian E., Merlo, Bustos, Lubian L. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
