SABATO SI GIOCA ALLE 15.00

Redazione Avatar

di Redazione

25/10/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 27 del 25.10.2011 FEMI-CZ VEA RRD: SABATO SI GIOCA ALLE 15.00 L'incontro di sabato 29 ottobre con la Mantovani Lazio si disputerà, quasi certamente, alle 15.00. Una richiesta in tale direzione è stata rivolta dalla Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta alla Federazione con il parere postitivo della squadra romana. Manca solo la comunicazione ufficiale della F.I.R. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
