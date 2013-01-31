SALE AD UNDICI IL NUMERO DI MEMBRI DEL CDA DELLE ZEBRE
di Redazione
31/01/2013
Parma – L’Assemblea dei Soci delle Zebre Rugby ssd srl tenutasi in data 25 gennaio 2013, ha integrato il Consiglio di Amministrazione con la nomina di sei nuovi Consiglieri. Pertanto in attesa di ulteriori nuovi ingressi di altri membri, il Consiglio presieduto da Daniele Reverberi, al momento, risulta così composto: - Daniele Reverberi, Presidente - Arturo Balestrieri, Vice Presidente - Artemio Carra, Vice Presidente - Giorgio Bergonzi, Consigliere - Almer Berselli, Consigliere - Roberto Cammi, Consigliere - Jean Jacques Dubau, Consigliere - Francesco Paolini, Consigliere - Gabriele Ruffolo, Consigliere - Ennio Speranza, Consigliere - Marcello Tedeschi, Consigliere . Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Redazione