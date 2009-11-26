Home Senza categoria Sale la tensione in casa Rugby Rovigo in vista del derby con il Petrarca Padova

di Redazione 26/11/2009

Salgono tensione e concentrazione in casa Femi Cz Rugby Rovigo, in vista del derby con il Petrarca Padova. Oggi pomeriggio (giovedì 27 novembre) la squadra rossoblu si è allenata al campo. Tutta la rosa al lavoro agli ordini di coach Casellato che però, in vista del match, dovrà fare a meno di tre importanti pedine. Pablo Calanchini, infatti, non è ancora al 100%, Aljandro Abadje è ancora impegnato con la nazionale argentina, mentre Riccardo Bocchino sarà in panchina con l’Italia nel match contro Samoa, un’occasione molto importante per il bersagliere a cui va l’incoraggiamento di tutta la Rugby Rovigo. Domani pomeriggio rifinitura nella quale il tecnico Umberto Casellato deciderà il XV che scenderà sul terreno del Plebisicito. I giocatori sono tutti molto carichi e motivati, consapevoli dell’impegno. Per il direttore sportivo Andrea Scanavacca sarà “una partita durissima. Affronteremo un Petrarca molto più ‘padovano’ rispetto agli ultimi anni. I Tuttineri, infatti, stanno valorizzando i giocatori provenienti dal loro vivaio, come Costantino Ricciardi, metaman del campionato”. “Ci aspettiamo - continua Scanvacca - una squadra molto aggressiva, proprio per questo noi dobbiamo cercare di mantenere la tranquillità e la concentrazione”. Per il ds rossoblù “domenica sarà la nostra prima vera finale. Giochiamo contro la rivelazione del campionato, la squadra che prima del campionato tutti davano per spacciata e che ora è tra quelle che guardano tutti dall’alto della classifica. Noi dal canto nostro siamo ancora lì, puntiamo al sorpasso con estrema fiducia nei nostri mezzi. Ci aspettiamo la pioggia, e con essa un match non così spettacolare, ma la spunterà chi ha più voglia di vincere, noi ne abbiamo tanta, anche perché per arrivare tra le prime quattro bisogna avere la meglio in queste sfide”, conclude il direttore sportivo. La squadra si troverà domenica verso le 11 all’hotel Cristallo, dove sarà ospite per pranzo, alle 13 il raduno davanti al Battaglini da dove la squadra partirà per Padova. Arrivo all’Euganeo previsto per le 13.40 e calcio d’inizio alle 15.

