SAN DONA', LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI VIADANA
di Redazione
28/03/2013
Questa la probabile formazione dell’M-Three San Donà che sabato alle 15.00 affronta in trasferta il Rugby Viadana nella diciassettesima giornata
del Campionato Italiano d’Eccellenza:
M-Three San Donà: Secco; Sartoretto/Florian, Iovu, Flynn, Damo; Brussolo, Rorato; Molitika, Birchall, Di Maggio (cap); la, Lobberts; Filippetto,
Kudin, Zanusso
a disposizione: Vian., Zanusso, Montani, Zanet/Mucelli, Bacchin E., Bacchin G. Cincotto, Zamparo
