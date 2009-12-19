Home Senza categoria San Donà - Livorno rinviata per neve. A Livorno non si gioca gara di coppa del Rovigo per colpa del calcio.

San Donà - Livorno rinviata per neve. A Livorno non si gioca gara di coppa del Rovigo per colpa del calcio.

di Redazione 19/12/2009

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

LIVORNO. Oltre il danno, la beffa. Tutto a causa della contemporaneità con Livorno-Sampdoria e le conseguenti restrizioni delle attività sportive nella zona di Ardenza, legati a motivi di ordine pubblico. Il Livorno Rugby non gioca oggi contro il San Donà la partita valida per l'undicesima giornata di serie A1 e, inoltre, nonostante la prestigiosa richiesta in merito, non si disputa al campo 'Carlo Montano' l'incontro di Challenge Cup fra il Femi Cz Rovigo e il quindici francese del Toulon, una delle formazioni più balsonate al mondo. Davvero un peccato. RINVIATA LA GARA CON IL SAN DONA'. Per il calendario originale, Livorno-San Donà si doveva giocare oggi alle 14,30 sul campo 'Carlo Montano'. Impossibile però la disputa: la Prefettura, a causa di Livorno-Samp ha stoppato la società biancoverde. Il Livorno Rugby ha chiesto (e ottenuto) di invertire i campi: oggi match a San Donà e poi il 2 maggio, nell'ultima giornata di regular season, la sfida di ritorno, al 'Montano'. I biancoverdi hanno dunque prenotato pullman e albergo. In extremis l'incontro, a causa della neve e del maltempo, è stato rinviato. Dunque turno di riposo per la squadra di Prima, che non si è messa neppure in viaggio verso il Veneto. L'incontro verrà recuperato nella prima data utile, nel 2010. Ma sul piano tecnico il rinvio della gara non è certo un toccasana. Era meglio scendere regolarmente in campo... ROVIGO - TOULON NON A LIVORNO. Il maltempo che ha colpito pesantemente il Veneto ha spinto la società del Femi Cz Rovigo a chiedere al Livorno Rugby di poter ospitare quest'oggi, al 'Montano', la gara interna dei polesani contro il Toulon. E' una sfida valida per le coppe europee (quarto turno di Challenge Cup) di grande fascino. Nella squadra francese militano sei campioni del mondo. Sarebbe stata l'occasione più ghiotta, per la palla ovale toscana, per riprendersi una rivincita dopo che nello scorso mese di novembre la sede del test match Italia-Sudafrica era stato all'ultimo spostato da Firenze a Udine. In quella occasione, come si ricorderà, al 'Franchi' c'era Fiorentina-Parma ed era stato impossibile conciliare i due eventi. A malincuore, i dirigenti del Livorno Rugby hanno dovuto rinunciare all'organizzazione della gara Rovigo-Toulon, che avrebbe attirato migliaia di appassionati. Questione di ordine pubblico: in contemporanea c'è Livorno-Sampdoria e da Genova scenderanno all'Ardenza numerosi tifosi blucerchiati... RINVIATA FIRENZE CLUB - LIONS. Fra le numerose partite valide per il decimo turno di serie B rinviate per la neve, figura anche la sfida salvezza Firenze Club - Mil Group Lions Amaranto. Il derby toscano verrà recuperato mercoledì 6 gennaio. TRE IN CONTEMPORANEA. Il 10 gennaio, alla ripresa del campionato di A1, sono in programma, in contemporanea, Livorno-Parma di serie A di calcio, Livorno-Udine di A1 di rugby e Mil Group Lions Amaranto - Mantova di B di rugby. La partita dei Lions si dovrebbe giocare al 'Settembrini-Maneo'. Ma i disagi saranno nuovamente notevoli. Quante occasioni perse..... FABIO GIORGI

Condividi Facebook Twitter Whatsapp