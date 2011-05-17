Home Senza categoria SANTIAGO DELLAPE' ANNUNCIA IL RITIRO INTERNAZIONALE

di Redazione 17/05/2011

[gallery] SANTIAGO DELLAPE’ ANNUNCIA IL RITIRO INTERNAZIONALE Roma – Il seconda linea del Racing-Metro Santiago Dellapè ha annunciato oggi il proprio ritiro internazionale. Sul sito del club parigino Dellapè ha ufficializzato la propria volontà – già anticipata nei giorni scorsi allo staff della Squadra Nazionale – di chiudere la propria carriera con la maglia dell’Italia. Sessantaquattro presenze con la maglia dell’Italia tra il 2002 ed il 2011, Dellapè ha preso parte a due edizioni della Coppa del Mondo (2003 e 2007) ma, come ha spiegato lo stesso giocatore a meno di due mesi dall’inizio della preparazione al Mondiale neozelandese di settembre, “non mi sento pronto, mentalmente e fisicamente, ad affrontare un impegno duro come la preparazione ai prossimi mondiali. Voglio ringraziare tutta la Nazionale per questi anni meravigliosi passati insieme, è stata la decisione più difficile della mia carriera e voglio che si chiaro che io resterò il primo tifoso dell’Italia e la sosterrò sempre. I migliori ricordi restano la vittoria del 2005 a Cordoba contro l’Argentina e la mia ultima partita con l’Italia del 12 marzo scorso, con la vittoria di Roma sulla Francia: battere i Pumas ed i francesi era un obiettivo che mi ero dato, sono felice di averlo raggiunto. Era da alcuni mesi che riflettevo su questa decisione e penso di aver fatto la scelta giusta” ha dichiarato Dellapè. A Santiago vanno i migliori auguri della FIR e dello staff tecnico della Squadra Nazionale per il prosieguo della carriera agonistica.

