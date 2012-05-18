Home Senza categoria SARA' FABIO COPPO IL DIRETTORE SPORTIVO DELLA FEMI-CZ VEA RRD

SARA' FABIO COPPO IL DIRETTORE SPORTIVO DELLA FEMI-CZ VEA RRD

di Redazione 18/05/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 130 del 18.05.2012 SARA' FABIO COPPO IL DIRETTORE SPORTIVO DELLA FEMI-CZ VEA RRD Fabio Coppo, già giocatore del Rovigo e, nelle ultime stagioni, responsabile degli avanti nella squadra allenata da Paul Roux, ha accettato l'invito del presidente Zambelli ad assumersi la responsabiltà di rivestire il ruolo di Direttore Sportivo della Femi-CZ Vea Rugby Rovigo Delta. Fabio Coppo corrisponde esattamente alle caratteristiche indicate da Francesco Zambelli che, da parte sua, è lieto di come si è conclusa la ricerca del D.S. Fin qui Coppo ha dimostrato, in più occasioni, competenza, professionalità e, fatto non secondario, amore per i colori rossoblu; l'augurio è che nel nuovo ruolo possa esprimere al meglio le sue potenzialità. Nel frattempo si stanno concludendo i contatti con tutti i giocatori e la Società è intenzionata a confermare il maggior numero possibile degli atleti attualmente in organico. Per diverse motivazioni non dovrebbero continuare i rapporti con: Marco Barion, Giovanni Boccalon, German Bustos, Jean-François Montauriol, Samuele Pace e Hendro Scholtz. A tutti questi giocatori, da chi ha superato il traguardo delle 250 presenze a chi è arrivato nel corso dell'ultima annata sportiva, va tutto il ringraziamento della Rugby Rovigo Delta per l'impegno profuso nell'indossare la maglia rossoblu. Lo stadio Battaglini sarà sempre la loro casa ed i tifosi del Rovigo non li dimenticheranno. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp