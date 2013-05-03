Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[SAVE THE DATE] TOUR ESTIVO, I CONVOCATI VENERDI' 10 MAGGIO

Redazione Avatar

di Redazione

03/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[SAVE THE DATE] TOUR ESTIVO, I CONVOCATI VENERDI’ 10 MAGGIO
Cari colleghi,
vi informiamo che Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ufficializzerà la lista degli atleti convocati per prendere
parte al torneo estivo in Sudafrica dell’8-22 giugno nella giornata di venerdì 10 maggio.
L’elenco dei convocati e le dichiarazioni del CT in formato audio/video saranno disponibili via comunicato stampa e pubblicate online sul sito
internet ufficiale www.federugby.it
Calendario torneo estivo “Sudafrica 2013”
Sudafrica v Italia, Durban sabato 8 giugno
Italia v Samoa, Nelspruit sabato 15 giugno
Italia v Sudafrica/Samoa/Scozia, Pretoria sabato 22 giugno
L’Ufficio Stampa della FIR rimane a vostra disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ: CONFERMATA LA FORMAZIONE PER SAN DONA

Articolo Successivo

M-THREE SAN DONA', LA FORMAZIONE PER IL DERBY CON ROVIGO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019