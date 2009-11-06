Scanavacca: "Orgogliosi dei nostri ragazzi"

ROVIGO - La Femi Cz Rugby Rovigo esprime tutta la sua soddisfazione per la chiamata in azzurro dei propri atleti. Sono ben cinque, infatti, i Bersaglieri che in questi giorni sono stati chiamati a vestire la maglia azzurra, tre di loro sono nati e cresciuti a Rovigo. Tommaso Reato, capitano dei Bersaglieri, sta lavorando con la Nazionale maggiore di Nick Mallett per preparare i test match di novembre contro Nuova Zelanda, Sudafrica e Samoa. Andrea Bacchetti, Riccardo Bocchino e Andrea Pratichetti, invece, sono stati convocati dal tecnico della Nazionale A per l’incontro con la Romania. Infine Edoardo Lubian è da poco diventato campione europeo con la rappresentativa Under 20. “Grande è la soddisfazione del club - commenta il direttore sportivo della Femi Cz Rugby Rovigo, Andrea Scanavacca - con i nostri atleti impegnati con le varie Nazionali, dalla maggiore fino all’Under 20. Questo, oltre a renderci orgogliosi, dà lustro non solo al club, ma anche a tutta la città di Rovigo, che ora può anche vantarsi di avere tra i suoi concittadini un campione europeo”. “Non vanno poi dimenticati - continua Scanavacca - Nicola Quaglio, membro dell’Accademia Ivan Francescato, Peter Pavanello, nell’Accademia Nord Est, e Matteo Ferro, anche lui nell’ottica delle nazionali giovanili”. Segno questo che il vivaio rossoblu sta lavorando molto bene: “Il vivaio per noi è fondamentale - prosegue il ds - la formazione è alla base di un grande club quale è Rovigo, anche se ogni anno diventa sempre più difficile vincere la concorrenza degli altri sport. La Junior e la Monti, comunque, sono realtà più vive che mai, questo perché vestire la maglia di Rovigo è sempre un richiamo fortissimo per tutti, non solo per i ragazzi della nostra città, questa è la nostra forza”. Reato, Bacchetti, Lubian e Quaglio sono rodigini doc, prodotti del vivaio che stanno sbocciando dando ottimi frutti. Riccardo Bocchino e Andrea Pratichetti, invece, sono due degli acquisti del mercato estivo: “Riccardo è un giocatore fondamentale anche per la Nazionale, che ha bisogno di un numero 10 di qualità, sta crescendo bene e potrà arrivare molto lontano, così come Andrea Pratichetti le cui qualità sono innegabili”. Non resta che augurare a tutte le nazionali, e ai nostri ragazzi in particolare, un grande in bocca al lupo, con il cuore rossoblu che nell’occasione sarà rosso-azzurro.