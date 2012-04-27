SCELTE LE FORMAZIONI DI TREVISO E RIVIERA
di Redazione
27/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 27.04.2012 Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 27 aprile 2012 DOMANI A PAESE IL TITOLO FEMMINILE: SCELTE LE FORMAZIONI DI TREVISO E RIVIERA Roma - Paese si prepara ad ospitare la 28esima Finale Scudetto Femminile. Domani, alle 17.00, sul campo “Visentin” Benetton Treviso e Sitam Riviera del Brenta si affronteranno per la decima volta in una finale scudetto per l’assegnazione del Titolo di squadra Campione d’Italia Serie A Femminile s.s. 2011-2012. Le due squadre metteranno in campo le loro migliori formazioni, fra loro molte giocatrici Azzurre: per il Riviera le sorelle Veronica e Valentina Schiavon, Maria Chiara ed Anita Nespoli, Cristina Molic, Lucia Gai, Alice Trevisan ed Eleonora Vaghi; per Treviso Federica Renosto, Manuela Furlan, Elisa Facchini, Michela Tondinelli, Gaia Costa, Licia Stefan, Giovanna Bado, Michela Este, Flavia Severin e Sara Zanon. Come per le precedenti finali la scontro di domani si preannuncia dai toni caldi con due formazioni in sostanziale equilibrio. Lo denotano anche i confronti diretti nella regular season che hanno assegnato una vittoria a ciascuna squadra: 61 a 18 per le campionesse uscenti di Treviso nella gara di andata, 36 – 21 per le ragazze di Mira nell’ultimo turno della stagione regolare. Le Red Panthers trevigiane, prime classificate al termine della regular season, approdano alla finale per il Titolo grazie al pareggio ed alla vittoria nelle due semifinali sulla quarta classificata Valsugana Padova (5 – 5; 35- 15); Riviera del Brenta si lascia alle spalle le due vittorie sul Monza (32 – 18; 20 – 0). Tutta al femminile la terna arbitrale, anche il “quarto uomo”. Dirigerà Federica Guerzoni, assistita dai giudici di linea Doranna De Carlini ed Ileana Ghisimberti. Quarto uomo: Monia Salvini FINALE SCUDETTO SERIE A FEMMINILE Paese (TV), Campo G. Visentin, Via Impianti Sportivi 1 Sabato 28 aprile 2012 – ore 17.00 BENETTON TREVISO – SITAM RIVIERA DEL BRENTA, arb. Guerzoni (Ferrara) G.d.l. De Carlini (Lodi) e Ghisimberti (Milano) Quarto Uomo: Salvini (Prato) BENETTON TREVISO: 15 Emma DE NICOLAO; 14 Federica RENOSTO, 13 Manuela FURLAN, 12 Jessica BUSATO, 11 Elisa FACCHINI; 10 Michela TONDINELLI, 9 Gaia COSTA; 8 Licia STEFAN (cap.), 7 Giovanna BADO (vice cap.), 6 Michela ESTE; 5 Monica BORTOLETTO; 4 Flavia SEVERIN; 3 Sara MAGINI, 2 Sara ZANON, 1 Irene INNOCENTE. A disposizione: Nicoletta TOSELLO, Caterina MIGLIO, Marta ZANELLO, Chiara MENUZZO, Giorgia PEGORER, Francesca AGNOLETTI, Virginia PINARELLO Allenatrice: Antonella ROSSETTI SITAM RIVIERA DEL BRENTA: 15 Lidia FANFONI; 14 Martina SILVESTRI, 13 Lycia ZAMPIERI, 12 Maria FERRARI, 11 Elena CALDERAN; 10 Veronica SCHIAVON (cap.), 9 Valentina SCHIAVON; 8 Cristina MOLIC, 7 Lucia GAI, 6 Maria Chiara NESPOLI (vice cap.); 5 Alessia PANTAROTTO, 4 Alice TREVISAN; 3 Eleonora VAGHI, 2 Elisa VIGATO, 1 Anita NESPOLI A disposizione: Giulia RANERI CHIUSO, Silvia STERZI Allenatore: Luca FAGGIN I PRECEDENTI DELLE FINALI FRA LE DUE SQUADRE 2003: BENETTON TREVISO –RIVIERA DEL BRENTA, 47-3 2004: RIVIERA DEL BRENTA - BENETTON TREVISO, 10-8 2005: RIVIERA DEL BRENTA - BENETTON TREVISO, 16-10 2006: BENETTON TREVISO –RIVIERA DEL BRENTA, 10-6 2007: RIVIERA DEL BRENTA - BENETTON TREVISO, 12-10 2008: BENETTON TREVISO –RIVIERA DEL BRENTA, 58-5 2009: BENETTON TREVISO –RIVIERA DEL BRENTA, 18-14 2010: RIVIERA DEL BRENTA - BENETTON TREVISO, 7-0 2011: BENETTON TREVISO –RIVIERA DEL BRENTA, 31-13 TITOLI VINTI BENETTON TREVISO: 23 RIVIERA DEL BRENTA: 4 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
I LOVE MY RUGBY PLAYERS
Articolo Successivo
DOMENICA LE VINCITRICI DEI TITOLI 2011-2012 SENIORES ED UNDER 16
Redazione