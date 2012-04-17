Loading...

SCHOLTZ PRONTO PER IL RIENTRO

Redazione Avatar

di Redazione

17/04/2012

TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 C.S. 112 del 17.04.2012 SCHOLTZ PRONTO PER IL RIENTRO Nella marcia di avvicinamento al derby con il Petrarca si riscontrano notizie confortanti sul fronte infortuni. In questa settimana è previsto allenamento differenziato per VAN NIEKERK (contusione acromio-clavicolare e sofferenza sovraspinato della spalla sinistra) e LUBIAN Lorenzo (esiti distorsione caviglia sinistra). Nessun problema per PAVAN uscito anzitempo contro L'Aquila e per SCHOLTZ che ha recuperato ed è a disposizione del tecnico. Le condizioni di REATO e BASSON sono in miglioramento ed il loro utilizzo sarà valutato al termine della finitura di venerdì prossimo. Il 19.04.12 BUSTOS sarà sottoposto ad intervento di ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro dal Dott. Pozzoni presso l'Istituto Galeazzi di Milano. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
