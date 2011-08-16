Home Senza categoria SCOZIA, ROBINSON ANNUNCIA IL XV PER IL TEST PRE-MONDIALE CON L'ITALIA

SCOZIA, ROBINSON ANNUNCIA IL XV PER IL TEST PRE-MONDIALE CON L'ITALIA

di Redazione 16/08/2011

[gallery] SCOZIA, ROBINSON ANNUNCIA IL XV PER IL TEST PRE-MONDIALE CON L'ITALIA Edinburgo (Scozia) – Andy Robinson, CT della Scozia, ha ufficializzato oggi la formazione che sabato sera al Murrayfield Stadium di Edinburgo affronterà l’Italia di Nick Mallett nel test-match che chiude la preparazione pre-Mondiale degli Azzurri. Il calcio d’inizio del match è fissato alle 18.00 italiano, con diretta simulcast su La7 e Sky Sport 2HD. Quattordici i cambi alla formazione scozzese rispetto al XV che due settimane fa ha battuto 10-6 l’Irlanda nella capitale scozzese. “Vogliamo dare a tutti i convocati che hanno lavorato duro in queste settimane l’opportunità di scendere mettere in pratica quanto fatto in queste settimane” ha detto Robinson. “Storicamente, l’Italia è per noi un avversario molto duro e non è stata una sorpresa per noi vedere che quest’anno hanno centrato uno dei risultati più importanti dell’RBS 6 Nazioni superando la Francia a Roma” ha aggiunto Robinson. “Sappiamo che dovremo essere al nostro meglio per affrontarli sabato, ma sono stato soddisfatto di come in marzo (vittoria scozzese per 21-8 a Murrayfield nel turno conclusivo del 6 Nazioni ndr) la nostra mischia ha tenuto testa a quella italiana” ha concluso il CT degli highlanders. Questa la formazione della Scozia per il test pre-Mondiale di sabato 20 agosto contro l’Italia: 15 Rory Lamont (Toulon) 14 Max Evans (Castres) 13 Nick De Luca (Edinburgh) 12 Graeme Morrison (Glasgow Warriors) 11 Simon Danielli (Ulster) 10 Dan Parks (Cardiff Blues) 9 Mike Blair (Edinburgh) 8 Richie Vernon (Sale Sharks) 7 John Barclay (Glasgow Warriors) 6 Kelly Brown (Saracens) ? 5 Alastair Kellock (Glasgow Warriors) - capitano? 4 Nathan Hines (Clermont Ferrand) 3 Moray Low (Glasgow Warriors) 2 Scott Lawson (Gloucester) 1 Alasdair Dickinson (Sale Sharks) a disposizione 16 Dougie Hall (Glasgow Warriors) 17 Euan Murray (Newcastle Falcons) 18 Richie Gray (Glasgow Warriors) 19 Ross Rennie (Edinburgh) 20 Chris Cusiter (Glasgow Warriors) 21 Ruaridh Jackson (Glasgow Warriors) 22 Nikki Walker (Ospreys)

