Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

SCOZIA, ROBINSON ANNUNCIA IL XV PER IL TEST PRE-MONDIALE CON L'ITALIA

Redazione Avatar

di Redazione

16/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] SCOZIA, ROBINSON ANNUNCIA IL XV PER IL TEST PRE-MONDIALE CON L'ITALIA Edinburgo (Scozia) – Andy Robinson, CT della Scozia, ha ufficializzato oggi la formazione che sabato sera al Murrayfield Stadium di Edinburgo affronterà l’Italia di Nick Mallett nel test-match che chiude la preparazione pre-Mondiale degli Azzurri. Il calcio d’inizio del match è fissato alle 18.00 italiano, con diretta simulcast su La7 e Sky Sport 2HD. Quattordici i cambi alla formazione scozzese rispetto al XV che due settimane fa ha battuto 10-6 l’Irlanda nella capitale scozzese. “Vogliamo dare a tutti i convocati che hanno lavorato duro in queste settimane l’opportunità di scendere mettere in pratica quanto fatto in queste settimane” ha detto Robinson. “Storicamente, l’Italia è per noi un avversario molto duro e non è stata una sorpresa per noi vedere che quest’anno hanno centrato uno dei risultati più importanti dell’RBS 6 Nazioni superando la Francia a Roma” ha aggiunto Robinson. “Sappiamo che dovremo essere al nostro meglio per affrontarli sabato, ma sono stato soddisfatto di come in marzo (vittoria scozzese per 21-8 a Murrayfield nel turno conclusivo del 6 Nazioni ndr) la nostra mischia ha tenuto testa a quella italiana” ha concluso il CT degli highlanders. Questa la formazione della Scozia per il test pre-Mondiale di sabato 20 agosto contro l’Italia: 15 Rory Lamont (Toulon) 14 Max Evans (Castres) 13 Nick De Luca (Edinburgh) 12 Graeme Morrison (Glasgow Warriors) 11 Simon Danielli (Ulster) 10 Dan Parks (Cardiff Blues) 9 Mike Blair (Edinburgh) 8 Richie Vernon (Sale Sharks) 7 John Barclay (Glasgow Warriors) 6 Kelly Brown (Saracens) ? 5 Alastair Kellock (Glasgow Warriors) - capitano? 4 Nathan Hines (Clermont Ferrand) 3 Moray Low (Glasgow Warriors) 2 Scott Lawson (Gloucester) 1 Alasdair Dickinson (Sale Sharks) a disposizione 16 Dougie Hall (Glasgow Warriors) 17 Euan Murray (Newcastle Falcons) 18 Richie Gray (Glasgow Warriors) 19 Ross Rennie (Edinburgh) 20 Chris Cusiter (Glasgow Warriors) 21 Ruaridh Jackson (Glasgow Warriors) 22 Nikki Walker (Ospreys)
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

&quot;CON IL QUARTO MONDIALE HO REALIZZATO UN SOGNO. E LE OLIMPIADI...&quot;

Articolo Successivo

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - CESENA/EDINBURGO 16-21 AGOSTO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019