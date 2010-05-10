Home Federazione Italiana Rugby Secondo successo femminile agli europei

Secondo successo femminile agli europei

di Redazione 10/05/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Secondo successo dell’Italia Femminile nei Campionati Europei FIRA in svolgimento a Strasburgo (Francia). Questo pomeriggio a Colmar, trenta chilometri a sud della città, capoluogo dell’Alsazia, nella seconda giornata del Torneo le Azzurre hanno superato le svedesi 33 a 0. Una partenza determinata quella dell’Italia che ha concesso ben pochi spazi ad una Russia tecnicamente meno preparata ma molto forte fisicamente che ha impegnato Cucchiella & Co. soprattutto nei primi minuti di gioco. La buona organizzazione del gruppo ha permesso poi alle ragazze di Andrea Di Giandomenico e Luca Bot di sopraffare le avversarie. L’Italia che è rientrata negli spogliatoio sul 16 a 0 grazie ad una meta di Castellarin e Veronese e due calci piazzati di Tondinelli, ha chiuso il match realizzando allo scadere con Rochas la quinta meta azzurra. Le altre due mete della ripresa sono state realizzate da Castellarin e Peron. Da segnalare questo pomeriggio – dopo quello di Enrica Bertoglio di sabato scorso - l’esordio in azzurro di Susanna Boledi. L'Italia chiudera la fase di qualificazione affrontando dopodomani, 12 maggio, la Svezia (Haguenau, ore 17.00). Colmar, 8 maggio 2010 Coppa Europa – II Turno ITALIA - RUSSIA 33 – 0 (p.t. 16 – 0) Marcatori - Primo tempo: 5’ cp Tondinelli, 17’ meta Castellarin, 32’ cp Tondinelli, 40’ meta Veronese. Secondo tempo: 5’ meta Castellarin, 10’ meta Peron, 20’ meta Rochas tr. Tondinelli. ITALIA: Furlan (16’ st Schiavon); Castellarin (30’ st Bertoglio), Cioffi, Rochas, Veronese (19’ st Tedeschi); Tondinelli, Barattin; Pettinelli (22’ st Nespoli), Pennetta, Zublena (31’ st Boledi); Trevisan, Nicoletti; Gai (14’ st Vaghi), Peron (19’ st Raponi), Cucchiella (capitano). All. Di Giandomenico e Bot. Coppa Europa FIRA-AER Poule A I° Turno (8.5.2010) Francia A – Belgio, 70 - 0 Olanda – Spagna, 12 – 26 II° Turno (10.5.2010) Francia A – Spagna, ore 19.00 Olanda – Belgio, ore 17.00 III°Turno (Metz, 12 maggio) Spagna – Belgio, ore 16.00 Francia A – Olanda, ore 18.00 Poule B I° Turno (8.5.2010) Italia – Germania, 43 - 0 Svezia – Russia, 32 – 0 II° Turno (10.5.2010) Italia – Russia, 33 - 0 Germania – Svezia, ore 18.00 III°Turno (Haguenau, 12 maggio) Italia – Svezia, ore 17.00 Russia – Germania, ore 19.00

Condividi Facebook Twitter Whatsapp