Sedi finali e barriage promozione

di Redazione 17/05/2010

La Federazione Italiana Rugby informa che sono state individuate le sedi per la Finale e per il barrage-promozione del Campionato Italiano di Serie A 2009/2010. Lo Stadio “Enrico Chersoni” di Iolo (Prato) ospiterà sabato 22 maggio alle ore 17.30 la Finale per il titolo di Campione d’Italia di Serie A tra Vibu Noceto e Mantovani Lazio, entrambe già promosse nel Campionato Italiano d’Eccellenza 2010/2011. La data dell’incontro è stata scelta di comune accordo dalle due Società partecipanti. Domenica alle 15.30, presso il Campo dell’Unione di Roma, Mogliano Rugby e San Gregorio Catania si contenderanno invece l’ultimo posto disponibile nel prossimo campionato d’Eccellenza nel turno di barrage tra perdenti dei play-off promozione. Le designazioni arbitrali verranno ufficializzate nella giornata di mercoledì 19 maggio. Prato, Stadio “Chersoni” – sabato 22 maggio, ore 17.30 Serie A, Finale Titolo VIBU NOCETO v MANTOVANI LAZIO Roma, Campo dell’Unione, domenica 23 maggio, ore 15.30 Barrage promozione MOGLIANO RUGBY v SAN GREGORIO CATANIA

