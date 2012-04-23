Home Senza categoria SEI ATLETI IN POCHI VOTI

SEI ATLETI IN POCHI VOTI

di Redazione 23/04/2012

GIOCATORE DELL’ANNO, GIA’ OLTRE 5000 PREFERENZE: SEI ATLETI IN POCHI VOTI Roma – Ad una settimana dall’apertura del sondaggio aperto al pubblico sul sito ufficiale della Federazione (www.federugby.it) sono già oltre cinquemila i voti pervenuti per l’elezione del Giocatore dell’Anno del Campionato Italiano d’Eccellenza. Appena conclusa la stagione regolare e con tre settimane ancora per esprimere la propria preferenza – il sondaggio si chiuderà il 18 maggio, vigilia della seconda finale – la lotta per il titolo di MVP del massimo campionato è apertissima: al momento guidano il sondaggio, praticamente a parità di voti ottenuti, il mediano d’apertura del Marchiol Mogliano Matt Cornwell – protagonista della storica qualificazione ai play-off ottenuta dai trevigiani – ed il flanker e vicecapitano del Cammi Calvisano, Stefano Scanferla. Entrambi hanno raccolto il 18% circa delle preferenze, mentre Diego Del Nevo, flanker dei Banca Monte Parma Crociati, ha superato il 16% dei voti e rimane pienamente in corsa dopo aver conquistato il secondo posto l’anno passato dietro a Marco Barbini. Ma oltre il 10% dei voti, ed ancora con ampi margini di recupero, ci sono altri tre giocatori: l’ala del Petrarca Padova campione uscente Steven Bortolussi, il centro de L’Aquila Rugby Marco Di Massimo ed il centro della Femi-CZ Vea Rovigo, Joe Van Niekerk. Più staccati il capitano degli Estra I Cavalieri Prato Alberto Chiesa, il leader della Mantovani Lazio Claudio Mannucci, Joaquim Todeschini del San Gregorio Catania e l’ex azzurro Antonio Mannato del Rugby Reggio con percentuali che vanno, variabilmente, dal 9% al 2%.

