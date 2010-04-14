Home Federazione Italiana Rugby Sei Nazioni 2001: Irlanda pronta.

Sei Nazioni 2001: Irlanda pronta.

di Redazione 14/04/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E’ stato ufficializzato oggi il calendario dell’RBS 6 Nazioni 2011 che, per la prima volta, vivrà il proprio calcio d’inizio con un match serale venerdì 4 febbraio al Millennium Stadium tra Galles ed Inghilterra. L’Italia del CT Nick Mallett farà il proprio esordio l’indomani, sabato 5 febbraio alle ore 15.30 al Flaminio di Roma, ricevendo l’Irlanda. Una settimana più tardi, il 12 febbraio, gli Azzurri saranno impegnati a Twickenham contro l’Inghilterra. Dopo la prima delle settimane di sosta l’Italia tornerà protagonista sul campo di casa del Flaminio ricevendo sabato 26 febbraio alle ore 15.30 il Galles e sabato 12 marzo completerà il trittico di impegni casalinghi ricevendo – sempre alle ore 15.30 – i campioni in carica dell Francia. Sabato 19 marzo quinta ed ultima giornata a Murrayfield contro la Scozia. Questo il calendario completo dell’RBS 6 Nazioni 2011 (tutti gli orari sono espressi secondo il fuso orario locale): I GIORNATA Venerdì 4 febbraio, ore 19.45 GALLES v INGHILTERRA Sabato 5 febbraio, ore 15.30ITALIA v IRLANDA Sabato 5 febbraio, ore 18.00FRANCIA v SCOZIA II GIORNATA Sabato 12 febbraio, ore 14.30 INGHILTERRA v ITALIA Sabato 12 febbraio, ore 17.00 SCOZIA v GALLES Domenica 13 febbraio, ore 15.00 IRLANDA v FRANCIA III GIORNATA Sabato 26 febbraio, ore 15.30 ITALIA v GALLES Sabato 26 febbraio, ore 17.00 INGHILTERRA v FRANCIA Domenica 27 febbraio, ore 15.00 SCOZIA v IRLANDA IV GIORNATA Sabato 12 marzo, ore 15.30 ITALIA v FRANCIA Sabato 12 marzo, ore 17.00 GALLES v IRLANDA Domenica 13 marzo, ore 15.00 INGHILTERRA v SCOZIA V GIORNATA Sabato 19 marzo, ore 14.30 SCOZIA v ITALIA Sabato 19 marzo, ore 17.00 IRLANDA v INGHILTERRA Sabato 19 marzo, ore 20.45 FRANCIA v GALLES

Condividi Facebook Twitter Whatsapp