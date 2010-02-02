Home * Rugby CS * Sei Nazioni 2010: il bello della differita

di Redazione 02/02/2010

GLI AZZURRI IN DIRETTA SU SKY E IN DIFFERITA SU LA7 Dieci anni di Sei Nazioni, l'Italia si rimette in gioco contro i mostri sacri del rugby europeo, in una annosa e difficoltosa rincorsa verso uno status ardentemente voluto ma mai finora raggiunto: diventare, agli occhi dei cugini transalpini e degli anglosassoni, una nazione rugbistica di alto livello, alla pari o quasi degli altri partecipanti. Manca la continuità dei risultati, mancano alcuni ruoli chiave, una linea dei trequarti che possa sfruttare la strabordante potenza del pacchetto. Il pacchetto, un pugno di otto uomini che impensierisce qualsiasi avversario, anche chi veste completamente di nero e ha fatto leva sulla mischia per tornare la nota e inarrestabile macchina da vittoria, gli All Blacks. La squadra di Mallett ha comunque guadagnato, rispetto al passato, un mediano di apertura, Gower, fisico e affidabile, e un estremo, Luke McLean, preciso come un orologio. Manca un centro esplosivo, che porti avanti il pallone e indietro gli avversari. Manca il fisico anche alle ali. Abbiamo sovrabbondanza, benedetta sovrabbondanza in prima linea, ma siamo pericolosamente scoperti fuori. E per questo Sei Nazioni il numero otto più forte del mondo, Sergio Parisse, si accomoderà in tribuna. LA PROGRAMMAZIONE Il Torneo del Sei Nazioni da quest'anno è un'esclusiva di Sky Sport, che trasmetterà in diretta tutte le partite del torneo, sul canale Sky Sport 2. Quest'ultima acquisizione fa diventare la tv satellitare un vero e proprio paradiso per gli appassionati della palla ovale, che già potevano contare sulle competizioni europee, sul Tri Nations, sul Super 14, sul campionato inglese. Praticamente quasi ogni settimana una partita di rugby di alto livello. TUTTE LE PARTITE DEL SEI NAZIONI IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY SPORT 2 HD Sabato 6 febbraio Irlanda-Italia ore 15.30 (pre partita dalle 14.30) Inghilterra-Galles ore 18.00 (pre partita dalle 17.30) Domenica 7 febbraio Scozia-Francia ore 16.00 (pre partita dalle 15.30) Sabato 13 febbraio Galles-Scozia ore 15.00 (pre partita dalle 14.30) Francia-Irlanda ore 17.30 (pre partita dalle 17.00) Domenica 14 febbraio Italia-Inghilterra ore 15.30 (pre partita dalle 14.30) Venerdì 26 febbraio Galles-Francia ore 21.00 (pre partita dalle 20.30) Sabato 27 febbraio Italia-Scozia ore 14.30 (pre partita dalle 13.30) Inghilterra-Irlanda ore 17.00 (pre partita dalle 16.30) Sabato 13 marzo Irlanda-Galles ore 15.30 (pre partita dalle 15.00) Scozia-Inghilterra ore 18.00 (pre partita dalle 17.30) Domenica 14 marzo Francia-Italia ore 15.30 (pre partita dalle 14.30) Sabato 20 marzo Galles-Italia ore 15.30 (pre partita dalle 14.30) Irlanda-Scozia ore 18.00 (pre partita dalle 17.30) Francia-Inghilterra ore 20.45 (pre partita dalle 20.15) LA PROGRAMMAZIONE SU LA7 I giornata Sabato 6 febbraio dalle 17.00 - Irlanda v Italia II giornata Domenica 14 Febbraio dalle 17.00 - Italia v Inghilterra III giornata Sabato 27 Febbraio dalle 16.00 - Italia v Scozia IV giornata Domenica 14 Marzo dalle 17.00 - Francia v Italia V giornata Sabato 20 Marzo dalle 17.00 - Galles v Italia

