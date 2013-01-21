SEI NAZIONI FEMMINILE, LE CONVOCATE PER ITALIA VS FRANCIA
di Redazione
21/01/2013
Roma – Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale femminile, ha reso note le convocazioni per il primo impegno nel 6 Nazioni 2013, il 2 febbraio contro la Francia allo stadio "Giulio e Silvio Pagani" di Rovato (BS). Per le 23 atlete l'inizio del raduno è fissato presso l'Hotel Touring di Coccaglio Rovato (BS) alle ore 15 di mercoledì 30 gennaio. Di seguito, la lista delle convocate: Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949) Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro) Sara BARATTIN (Rugby Casale) Melissa BETTONI (Rugby Sassenage Isere) Chiara CASTELLARIN (Rugby Colorno) Vanessa CHINDAMO (Rugby Monza 1949) Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby) Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949) Michela ESTE (Benetton Treviso) Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta) Manuela FURLAN (Benetton Treviso) Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta) Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949) Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta) Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta) Flavia SEVERIN (Benetton Treviso) Michela SILLARI (Piacenza Rugby) Michela TONDINELLI (Benetton Treviso) Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta) Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova) Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova) Sara ZANON (Benetton Treviso) Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere)
