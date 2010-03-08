Home Federazione Italiana Rugby Sei Nazioni: Italia in raduno a Roma

Sei Nazioni: Italia in raduno a Roma

di Redazione 08/03/2010

La Nazionale Italiana Rugby si radunerà questa sera a Roma, presso il Park Hotel “La Borghesiana” dove, da domani, i trenta Azzurri convocati dal Commissario Tecnico Nick Mallett inizieranno a preparare le ultime due tappe dell’RBS 6 Nazioni 2010 contro Francia (Parigi, domenica 14 marzo) e Galles (Cardiff, sabato 20 marzo). Ghiraldini e compagni, reduci dalla vittoria colta al Flaminio di Roma sulla Scozia il 27 febbraio, lavoreranno in palestra e davanti al video domani mattina per poi spostarsi sul campo nel pomeriggio. La partenza per Parigi è in programma giovedì 11, alla vigilia dell’annuncio della formazione per la sfida ai coqs di Thomas Lievremont, attualmente soli in testa alla classifica dell’RBS 6 Nazioni e imbattuti nelle prime tre giornate. Questi i trenta atleti a disposizione del Commissario Tecnico: Matias AGUERO (Saracens, 15 caps) Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 82 caps) Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 69 caps) Valerio BERNABO' (Futura Park Rugby Roma, 13 caps) Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 1 cap)* Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 80 caps) Paolo BUSO (Futura Park Rugby Roma, 1 cap) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 54 caps) Pablo CANAVOSIO (MPS Viadana, 28 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 65 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 43 caps) Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 2 caps) Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 16 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 9 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 27 caps) - capitano Craig GOWER (Bayonne, 9 caps) Andrea MASI (Racing Metro Paris, 49 caps) Luke McLEAN (Benetton Treviso, 17 caps) Fabio ONGARO (Saracens, 67 caps) Salvatore PERUGINI (Bayonne, 69 caps) Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 20 caps) Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 44 caps) Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Josh SOLE (MPS Viadana, 44 caps) Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 9 caps) Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 5 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 40 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato” @Andrea Cimbrico | FIR

