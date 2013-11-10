Sei Nazioni: Live o Stadio
di Redazione
10/11/2013
Il Sei Nazioni 2014 è ormai alle porte. Il prestigioso torneo europeo che vede fronteggiarsi Italia, Inghilterra, Scozia, Francia, Galles e Irlanda avrà inizio il 1 Febbraio 2014. Per noi italiani - specie per quelli meno abbienti - una gradita notizia: le partite saranno visibili gratuitamente presso il canale DMAX, che ne ha acquisito i diritti fino al 2017. Ricordatevi sempre che una partita di rugby va vissuta in compagnia, per goderne appieno le emozioni. In alternativa alla TV o al classico Bar Sport / Casetta del Rugby il sito Ticketbis offre biglietti per tutte le partite di rugby: una bella occasione sia per il Sei Nazioni sia per i test match in preparazione. Si lo sappiamo che con l'Australia non è andata bene: ma è colpa della stagionalità dei canguri... Ah ah ah, beviamoci sopra e ripartiamo. Ricordiamo gli appuntamenti della Nazionale Azzurra:
- Sab 1 Feb 14 14:30 Galles v Italia Millennium Stadium
- Dom 9 Feb 14 16:00 Francia v Italia Stade de France
- Sab 22 Feb 14 14:30 Italia v Scozia Stadio Olimpico
- Sab 8 Mar 14 14:30 Irlanda v Italia Aviva Stadium
- Sab 15 Mar 14 13:30 Italia v Inghilterra Stadio Olimpico
Articolo Precedente
FEDERUGBY E FEDERCALCIO: INSIEME PER I GIOVANI
Articolo Successivo
RUGBY NOTIZIE] SERIE A. RISULTATI SESTA GIORNATA
Redazione