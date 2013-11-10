Loading...

Sei Nazioni: Live o Stadio

Sei Nazioni 2014 in Diretta Gratis con DmaxIl Sei Nazioni 2014 è ormai alle porte. Il prestigioso torneo europeo che vede fronteggiarsi Italia, Inghilterra, Scozia, Francia, Galles e Irlanda avrà inizio il 1 Febbraio 2014. Per noi italiani - specie per quelli meno abbienti - una gradita notizia: le partite saranno visibili gratuitamente presso il canale DMAX, che ne ha acquisito i diritti fino al 2017. Ricordatevi sempre che una partita di rugby va vissuta in compagnia, per goderne appieno le emozioni. In alternativa alla TV o al classico Bar Sport / Casetta del Rugby il sito Ticketbis offre biglietti per tutte le partite di rugby: una bella occasione sia per il Sei Nazioni sia per i test match in preparazione. Si lo sappiamo che con l'Australia non è andata bene: ma è colpa della stagionalità dei canguri... Ah ah ah, beviamoci sopra e ripartiamo. Ricordiamo gli appuntamenti della Nazionale Azzurra:
  • Sab 1 Feb 14 14:30 Galles v Italia Millennium Stadium
  • Dom 9 Feb 14 16:00 Francia v Italia Stade de France
  • Sab 22 Feb 14 14:30 Italia v Scozia Stadio Olimpico
  • Sab 8 Mar 14 14:30 Irlanda v Italia Aviva Stadium
  • Sab 15 Mar 14 13:30 Italia v Inghilterra Stadio Olimpico
Per non perdere nemmeno un match ecco il calendario google o direttamente la versione iCal per importarla nei vostri sistemi. Fonte dei dati: RBS 6 Nazioni.   Voi come pensate di vivere il vostro 6 Nazioni 2014? Da soli, in compagnia o allo stadio? Noi ci stiamo riflettendo, il tempo è sempre poco ma l'occasione di vivere in diretta l'emozione di un evento internazionale è immensa: questo clicca qui ci tenta paurosamente. Non resta che trovare chi offre le birre :)
