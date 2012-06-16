Home Senza categoria SEI NUOVI CAPS AZZURRI CONSEGNATI IERI SERA A TORONTO

SEI NUOVI CAPS AZZURRI CONSEGNATI IERI SERA A TORONTO

di Redazione 16/06/2012

SEI NUOVI CAPS AZZURRI CONSEGNATI A TORONTO Toronto (Canada) – Il vice-presidente della FIR Zeno Zanandrea ha consegnato ieri sera, nel corso del ricevimento ufficiale post-partita al Fairmont Royal York Hotel di Toronto, i caps ufficiali ai sei giocatori che hanno fatto il proprio esordio in Nazionale nelle prime due tappe del tour estivo in Sud e Nord America. I giocatori che hanno ricevuto il cap ufficiale sono: Alberto De Marchi – pilone – Azzurro n. 620 (esordio in Argentina v Italia del 09.06.12) Davide Giazzon – tallonatore – Azzurro n. 621 (esordio in Argentina v Italia del 09.06.12) Lorenzo Romano – pilone – Azzurro n. 622 (esordio in Argentina v Italia del 09.06.12) Alberto Benettin – estremo – Azzurro n. 623 (esordio in Canada v Italia del 15.06.12)* Andrea Pratichetti – centro – Azzurro n. 624 (esordio in Canada v Italia del 15.06.12)* Marco Fuser – seconda linea – Azzurro n. 625 (esordio in Canada v Italia del 15.06.12)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia didascalia foto (credit Ufficio Stampa FIR): in basso da sx Benettin, Zanandrea (vp FIR), Pratichetti A.; in alto da sx Romano, Giazzon, De Marchi, Fuser

