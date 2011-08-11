Home Senza categoria SELEZIONE ACCADEMIA, VENTISEI CONVOCATI PER IL TOUR ESTIVO IN SUDAFRICA

di Redazione 11/08/2011

[gallery] SELEZIONE ACCADEMIA, VENTISEI CONVOCATI PER IL TOUR ESTIVO IN SUDAFRICA Tirrenia (Pisa) – Sono ventisei i giocatori dell’Accademia FIR U20 “Ivan Francescato” di Tirrenia selezionati dai tecnici federali Giampiero De Carli e Roland De Marigny per prendere parte al tour estivo in Sudafrica che prende il via il 17 agosto. La rappresentativa dell’Accademia FIR, che dal mese di ottobre sarà per la prima volta impegnata nel Campionato Italiano di Serie A, sosterrà nel corso del tour nella rainbow nation quattro incontri: martedì 23 agosto a Stellenbosch contro il club dei Maties, sabato 27 agosto a Rondebosh contro l’Università di Cape Town, mercoledì 31 agosto a Bellville contro la provincia Western Province U19 ed infine sabato 3 settembre a Durbanville contro il club locale. La Selezione federale si radunerà mercoledì 17 a Tirrenia e già l’indomani volerà a Cape Town, via Amsterdam. “Ci aspetta un tour impegnativo, contro quattro squadre competitive tra le quali Durbanville rappresenta forse l’impegno più abbordabile. Per noi, in vista della prima partecipazione dell’Accademia al prossimo campionato di Serie A, queste settimane in Sudafrica costituiscono un test importante per cominciare a trovare quella maturità che sarà indispensabile nel corso della stagione che segna l’ingresso nel mondo seniores per i nostri giocatori. Sicuramente c’è molto entusiasmo nel gruppo per poter prendere parte per la prima volta al Campionato di Serie A, ma adesso dobbiamo rimanere focalizzati sul tour delle prossime settimane che sarà fondamentale per acquisire esperienza” ha detto Giampiero De Carli, tecnico dell’Accademia di Tirrenia. Questi i ventisei atleti convocati con la Selezione Accademia: Marco BELLUCCI (UR Tirreno) Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano) Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo) Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano) Luca CONTI (AlmavivA UR Capitolina) Ivan CRESTINI (UR Prato-Sesto) Sami DRISSI (AlmavivA UR Capitolina) Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium) Marco FONTANESI (Rugby Reggio) Marco GAZZOLA (Rugby Casale) Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano) Stefano IOVENITTI (L’Aquila Rugby) Vittorio MARAZZI (Rugby Sondrio) Simone MARINARO (UR Sannio) Saif Edin MHADHBI (Ercole Monselice) Alain MORICONI (AlmavivA UR Capitolina) Luca NOSTRAN (Petrarca Padova) David ODIETE (Rugby Reggio) Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano) Giacomo RIEDO (Zhermack Badia) Jacopo SALVETTI (Rugby Sondrio) Leonardo SARTO (Petrarca Padova) Luca SCARSINI (Marchiol Mogliano) Gianmarco VIAN (M-Three San Donà) Matteo ZANUSSO (M-Three San Donà) Alessio ZDRILICH (Amatori Parma)

