SELEZIONE U18, FRANCIA BATTUTA 13-12 A TIRRENIA DAGLI AZZURRINI

Redazione Avatar

di Redazione

08/12/2012

SELEZIONE U18, FRANCIA BATTUTA 13-12 A TIRRENIA DAGLI AZZURRINI Tirrenia - Inizia con un successo convincente sui coetanei della Francia la stagione degli U18 azzurri allenati da Fabio Roselli e Daniele Porrino che oggi, a Tirrenia, hanno superato in veste di Selezione U18 i pari eta' transalpini per 13-12. Nel primo tempo l'Italia ha raccolto poco in rapporto a quanto a costruito, chiudendo comunque 10-0 prima di subire il ritorno ospite con i francesi che hanno dapprima accorciato sul 10-5 e, ad un minuto dalla fine, sono passati in vantaggio 10-12 realizzando la loro seconda meta del match. La selezione italiana non si data per vinta e, riconquistai immediatamente il pallone, ha conquistato allo scadere, sui trenta metri e da posizione centrale, il calcio piazzato che Azzolini ha indirizzato in mezzo ai pali regalando la vittoria al XV di casa. tabellino a seguire su Federugby.it
