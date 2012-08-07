SELEZIONE U18, I CONVOCATI PER IL TOUR ESTIVO IN FRANCIA
di Redazione
07/08/2012
SELEZIONE U18, I CONVOCATI PER IL TOUR ESTIVO IN FRANCIA Roma – Fabio Roselli, tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha convocato trenta giocatori per partecipare – in veste di Selezione – al tour estivo in Francia in programma dal 19 al 30 agosto. La Selezione U18 si radunerà domenica 19 agosto a Settimo Torinese domenica 19 agosto in vista della partenza prevista per la Francia prevista mercoledì 22. Due gli incontri contro selezioni di pari età della FFR, la federazione francese: il 24 agosto alle 19.00 allo Stade “Victor Marquet” di La Seyne sur Mer e mercoledì 29 agosto, sempre alle 19, al “Maurice David” di Aix en Provence. Questi i convocati: Matteo ARCHETTI (Cammi Calvisano)** Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*** Paolo BUONFIGLIO (UR Prato-Sesto)*** Matteo CALDIROLI (ASR Milano)** Alberto CAMURRI (Modena Junior)** Filippo CANTONI (Rugby Colorno)** Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova) Giammaria CATTOZZO (UR Capitolina) *** Edoardo CECCATO (Benetton Treviso) Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma)** Khadim CISSE (Rugby Lyons)** Matteo CORNELLI (Rugby Lyons)** Ugo D’ONOFRIO (L’Aquila Rugby)*** Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina)*** Marco FERRO (Rovigo Junior)* Emanuele FUSI (ASR Milano)** Gianni GALARDI (M-Three San Donà)* Luca GORIETTI (ASR Milano)** Yevhen HALUSHKA (Emergenti Cecina)*** Marco LAZZARONI (Benetton Treviso)* Filippo LOMBARDO (Primavera Rugby) *** Enrico LUCCHIN (Rovigo Junior)* Fabio MENEGHIN (Rugby Mirano)* Pierpaolo MIOTTO (Grifoni Oderzo)* Lorenzo MONTEMAURI (Primavera Rugby) *** Samuele ORTIS (Venezia Junior)* Richard PALETTA (Pesaro Rugby) *** Renzo RENZETTI (Amatori Parma)** Jody ROSSETTO (Rugby Piave)* Davide ZANETTI (Cammi Calvisano)** *membro dell’Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto **membro dell’Accademia FIR U18 di Parma ***membro dell’Accademia FIR U18 “Lorenzo Sebastiani” di Roma
