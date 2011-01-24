Sempre avanti nonostante gli infortuni.
di Redazione
24/01/2011
Continua la preparazione ai prossimi match del Marchiol Rugby Mogliano alle prese con ormai numerose defezioni a causa di infortuni di gioco e non. Gli ultimi della lista sono il capitano Silvio Orlando ed Emiliano Mulieri, rispettivamente per una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro e per uno strappo muscolare che li terrà entrambi lontani dal terreno di gioco per almeno 2 mesi. Salteranno quindi sia la sfida con Il rovigo del 30 gennaio sia la finale del Trofeo Eccellenza prevista per il 6 febbraio. I loro nomi si vanno ad aggiungere a quelli di Mario D'Aloja (spalla), Paolo Cipriani (legamento ginocchio), Gareth Arlidge (frattura avambraccio), Federico Gerotto (adduttori) forse recuperabile per la finale di coppa, Federico Maso (problemi al ginocchio) e Giovanni Venturato (Stiramento). Ha invece ripreso ad allenarsi con il gruppo Alberto Chinellato dopo un lungo periodo di indisponibilità. Nonostante tutto si guarda avanti e oggi mercoledi 19, verrà disputato un allenamento pilotato contro il San Donà per testare nuovi schemi da perfezionare nell'impegno di sabato contro il Gran Ducato Parma per l'ultima partita del girone A del Trofeo di Eccellenza. Partita ormai priva di significato per la classifica ma utile per cercare di ritrovare l'entusiamo che il match con la Lazio ha sicuramente smorzato e che sarà necessario per poi affrontare la capolista del campionato nell'impegno di fine mese (trasmesso in diretta da Rai Sport 2, n.d.r). La voglia di ben figurare non potrà certamente mancare e forse la minor tensione dovuta al fatto che le aspettative non sono le stesse del match contro i Laziali aiuterà i ragazzi del Mogliano nel tentativo di compiere l'impresa di battere un Rovigo ancor più rinforzato dagli ultimi acquisti. Ufficio Stampa Rugby Mogliano
Articolo Precedente
Mogliano Vs Gran Ducato: Le foto della partita
Articolo Successivo
Mogliano Vs Lazio: Le foto della partita
Redazione