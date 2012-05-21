Home Senza categoria SEMPRE PIU' RICCO IL PROGETTO BERSAGLIADI

SEMPRE PIU' RICCO IL PROGETTO BERSAGLIADI

di Redazione 21/05/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 131 del 21.05.2012 SEMPRE PIU' RICCO IL PROGETTO BERSAGLIADI Con l'accordo con due società di basket rodigine (A.S.D. Rodigium Basket e A.S.D. Basket C.A.RO., si arricchisce il progetto "Bersagliadi" il centro estivo multisport per ragazzi promosso dalla Rugby Rovigo Junior e che vede coinvolte anche Rhodigium Team (Atletica, Nuoto), A.S.D Sen Shin Kai Rovigo (Karate), Pallavolo Granzette, oltre alla stessa Rugby Rovigo Junior (Fit Rugby, Tag Rugby). Il centro estivo ricoprirà il periodo che và dal 11 di giugno al 27 di luglio. Fino al 25 maggio sarà possibile dare la propria adesione con la preiscrizione necessaria per programmare con ampio anticipo le attività, mentre l'iscrizione definitiva comincerà a partire dal 28 maggio. Tutte le informazioni sui costi e le modalità di iscrizione saranno disponibili presso la Segreteria Unica della Rugby Rovigo Delta, stadio Battaglini, in orario d'ufficio. Con il Bersagliotto a far da mascotte l'attività verterà sul tema delle Olimpiadi (il giorno di chiusura del Centro coincide con la giornata inaugurale delle Olimpiadi di Londra). l progetto offre un servizio alle famiglie, ed è una ghiotta occasione per avvicinare lo sport sotto la guida di istruttori qualificati. L'attività sarà distribuita su sette settimane (dal lunedì al venerdì) con orario dalle 8,00 alle 17 e 30. Il centro estivo è rivolto alla fascia di età che và dal 1999 al 2005, i partecipanti saranno divisi per gruppi di età omogenea e ci sarà un animatore ogni 12/13 bambini. È prevista la copertura assicurativa dei partecipanti e a tutti sarà consegnato un kit che comprende: t-shirt, cappellino e borsa porta scarpe con logo del centro estivo. Il kit verrà consegnato solo alla prima iscrizione. Il pranzo verrà servito all'interno della club house; il menù settimanale sarà appositamente creato da un dietologo per dare un ulteriore servizio di educazione alimentare. Una mattina, alla settimana, sarà dedicata all'avviamento al nuoto e alle attività ludiche in piscina; il trasporto e l'ingresso sono compresi nella quota settimanale. Si svolgeranno 5 attività sportive giornaliere, organizzate in ore da 55 minuti, 3 al mattino e 2 al pomeriggio. Nell'arco della settimana le attività sportive verranno ruotate in modo che ogni bambino pratichi una o due volte ogni disciplina sportiva. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

