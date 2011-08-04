Home Senza categoria SERE A FEMMINILE, IL CALENDARIO 2011/2012

di Redazione 04/08/2011

[gallery] SERIE A FEMMINILE, IL CALENDARIO 2011/2012 Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario del Campionato Italiano di Serie A femminile, al via domenica 9 ottobre 2011 alle ore 15.30. Undici le squadre al via, cinque delle quali inserite nel Girone A e sei nel Girone B. La formula del campionato prevede partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Al termine della stagione regolare, le squadre classificate al primo, secondo e terzo posto del Girone A accederanno direttamente alle semifinali, mentre la quarta classificata del Girone A affronterà la prima classificata del Girone B in un match di barrage di sola andata ad eliminazione diretta, in calendario l’1 aprile 2012 . La vincente del barrage si qualificherà a sua volta alle semifinali, in programma con partite di andata e ritorno il 15 e 22 aprile secondo il seguente schema: Vincente Barrage v 1° classificata Girone A 3° classificata Girone A v 2° classificata Girone A Le vincenti del doppio confronto di semifinale si contenderanno il titolo di Campione d’Italia femminile – detenuto dalla Benetton Treviso - nella finale-scudetto in calendario il 29 aprile 2012. Questo il calendario completo della Serie A femminile 2011/2012: GIRONE A I giornata (and. 09.10.11 h. 15.30/rit. 27.11.11 h. 14.30) Red&Blu Roma v Valsugana Padova Riviera del Brenta v Rugby Monza 1949 riposa: Benetton Treviso II giornata (and. 16.10.11 h. 15.30/rit. 04.12.11 h. 14.30) Rugby Monza 1949 v Benetton Treviso Valsugana Padova v Riviera del Brenta riposa: Red&Blu Roma III giornata (and. 23.10.11 h. 15.30/rit. 15.01.12 h. 14.30) Riviera del Brenta v Red&Blu Roma Benetton Treviso v Valsugana Padova riposa: Rugby Monza 1949 IV giornata (and. 06.11.11 h. 14.30/rit. 22.01.12 h. 14.30) Valsugana Padova v Rugby Monza 1949 Red&Blu Roma v Benetton Treviso riposa: Riviera del Brenta V giornata (and. 13.11.11 h. 14.30/rit. 25.03.12 h. 15.30) Benetton Treviso v Riviera del Brenta Rugby Monza 1949 v Red&Blu Roma riposa: Valsugana Padova GIRONE B I giornata (and. 09.10.11 h. 15.30/rit. 27.11.11 h. 14.30) Cus Ferrara v Mustang Rugby Pesaro US Benevento v Gladiatori Sanniti Taurinia Rugby v Colorno FC II giornata (and. 16.10.11 h. 15.30/rit. 04.12.11 h. 14.30) Gladiatori Sanniti v Cus Ferrara Colorno FC v US Benevento Mustang Rugby Pesaro v Taurinia Rugby III giornata (and. 23.10.11 h. 15.30/rit. 15.01.12 h. 14.30) Cus Ferrara v Colorno FC Taurinia Rugby v US Benevento Gladiatori Sanniti v Mustang Rugby Pesaro IV giornata (and. 06.11.11 h. 14.30/rit. 22.01.12 h. 14.30) Taurinia Rugby v Cus Ferrara US Benevento v Mustang Rugby Pesaro Colorno FC v Gladiatori Sanniti V giornata (and. 13.11.11 h. 14.30/rit. 25.03.12 h. 15.30) Cus Ferrara v US Benevento Mustang Rugby Pesaro v Colorno FC Gladiatori Sanniti v Taurinia Rugby Barrage: 1 aprile 2012 Semifinali: andata 15 aprile, ritorno 22 aprile Finale: 29 aprile CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A FEMMINILE

