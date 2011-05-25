SERGIO PARISSE CAPITANO DEI BARBARIANS DOMENICA CON L&acirc;

Home Senza categoria SERGIO PARISSE CAPITANO DEI BARBARIANS DOMENICA CON Lâ

di Redazione 25/05/2011

[gallery] Cesena – Sarà il capitano dell’Italia Sergio Parisse a guidare dal campo i Barbarians domenica a Twickenham contro l’Inghilterra, nel primo dei due incontri internazionali (il secondo, sabato 4 giugno, sarà a Cardiff contro il Galles) del tour estivo del prestigioso club ad inviti bianconero. Parisse è stato infatti nominato capitano dei Barbarians e scenderà in campo dal primo minuto insieme ai compagni di Nazionale Leonardo Ghiraldini – come Parisse all’esordio con i Barbarians – e Salvatore Perugini, ormai veterano di lungo corso in maglia bianconera con all’attivo due vittorie su All Blacks e Springboks. Panchina invece per il seconda linea Quintin Geldenhuys, anche lui già in campo coi Barbarians nelle sfide autunnali del 2009 e del 2010. L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2 a partire dalle ore 15.30. “Poter guidare i Barbarians, un club che ha fatto la storia del rugby, non può che essere una grande soddisfazione, un momento particolarmente importante per la mia carriera di giocatore. Sono molto felice di questa nuova opportunità che mi viene data ma, più di ogni altra cosa, voglio in questo momento rivolgere il mio pensiero e quello di Leonardo, Salvatore e Quintin al nostro amico e compagno di Nazionale Fabio Ongaro, che stanotte ha perso il papà ed al quale tutti siamo vicini in un momento tanto difficile” ha dichiarato il capitano della Nazionale. Questa la formazione dei Barbarians per la partita contro l’Inghilterra di domenica: 15 Nicolas Jeanjean 14 Paul Sackey 13 Benoit Baby 12 Mathieu Bastareaud 11 Tim Visser 10 Frederick Michalak 9 Ruan Pienaar 8 Sergio Parisse (c) 7 George Smith 6 Joe Van Niekerk 5 Paul Tito 4 Erik Lund 3 Davit Kubriashvili 2 Leonardo Ghiraldini 1 Salvatore Perugini a disposizione 16 Sebastien Bruno 17 Carl Hayman 18 Quintin Geldenhuys 19 Martyn Williams 20 Sebastien Tillous-Borde 21 Willie Mason 22 Seru Rabeni

