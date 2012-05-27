Loading...

SERGIO PARISSE DA DOMANI A MILANO PER LE TERAPIE PRE-TOUR

Redazione Avatar

di Redazione

27/05/2012

SERGIO PARISSE DA DOMANI A MILANO PER LE TERAPIE PRE-TOUR Milano - Il capitano della Nazionale Italiana rugby Sergio Parisse sará domani a Milano, sotto la supervisione dello staff medico dell’Italrugby, per proseguire le terapie iniziate presso il proprio club di appartenenza a seguito dell'infortunio alla gamba riportato in campionato con lo Stade Francais. Parisse si aggregherà regolarmente all'Italia giovedi sera a Roma in vista della partenza per il tour in Argentina, Canada e Stati Uniti prevista per la sera di sabato 2 giugno.
