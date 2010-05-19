Home Federazione Italiana Rugby Seria A: Traversi in finale

Seria A: Traversi in finale

di Redazione 19/05/2010

E’ il rodigino Stefano Traversi l’arbitro designato dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR per dirigere sabato pomeriggio alle ore 17.30, all’ “Enrico Chersoni” di Prato, la Finale del Campionato Italiano di Serie A. A contendersi il titolo di Campione d’Italia di categoria saranno Vibu Noceto e Mantovani Lazio, entrambe già promosse nell’Eccellenza 2010/2011 dopo le rispettive vittorie su San Gregorio e Mogliano nel doppio turno di play-off. Stefano Pennè di Milano è stato invece designato per il barrage tra Mogliano e San Gregorio che domenica 23 maggio alle 15.30, al Campo dell’Unione di Roma, determinerà chi, tra i veneti ed i siciliani, conquisterà il terzo ed ultimo posto disponibile nella massima categoria per la stagione a venire. Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 22 maggio, ore 17.30 Serie A, Finale VIBU NOCETO v MANTOVANI LAZIO arb. Traversi (Rovigo) g.d.l. Cason (Rovigo), Fracasso (Udine) quarto uomo: Maratini (Padova) Roma, Campo dell’Unione – domenica 23 maggio, ore 16.00 Serie A, barrage promozione MOGLIANO RUGBY v SAN GREGORIO CATANIA arb. Pennè (Milano) g.d.l. Belvedere (Roma), Di Santo (Milano) quarto uomo: Rosamilia (Colleferro)

