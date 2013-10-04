Loading...

SERIE A, AMATORI CATANIA RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

04/10/2013

SERIE A, AMATORI CATANIA RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
Roma - La Federazione Italiana Rugby informa di aver ricevuto in data odierna la rinuncia della Società Amatori Catania a partecipare al Campionato
Italiano di Serie A 2013/2014.

Il Girone 2 della Serie A si disputerà pertanto con la partecipazione di undici squadre.

