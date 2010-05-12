Loading...

Serie A: arbitri semifinali di ritorno

12/05/2010

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di ritorno delle semifinali del Campionato Italiano di Serie A in programma domenica alle ore 15.30. Serie A – semifinali – ritorno – 16.05.10 – ore 15.30 VIBU NOCETO v SAN GREGORIO CATANIA arb. Falzone (Padova) and. San Gregorio Catania v Vibu Noceto 13-8 (4-1)
MOGLIANO RUGBY v MANTOVANI LAZIO arb. Passacantando (L’Aquila) and. Mantovani Lazio v Mogliano Rugby 21-15 (4-1)
Super 10: arbitri semifinali

Nazionale A con Parisse

