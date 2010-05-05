Home Federazione Italiana Rugby Serie A: arbitri semifinali

di Redazione 05/05/2010

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare d’andata delle semifinali promozione e dei play-out del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 9 maggio alle ore 15.30. Serie A – semifinali promozione* – andata – 09.05.10 – ore 15.30 San Gregorio Catania v Vibu Noceto?arb. Dordolo M. (Udine) Mantovani Lazio v Mogliano Rugby arb. Damasco (Napoli) Serie A – play out** – andata – 09.05.10 – ore Zhermack Badia v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Marrama (Padova) – ore 17 Piacenza Rugby v Fiamme Oro Roma arb. Castagnoli (Livorno) *nota: le vincenti delle semifinali promosse in Eccellenza e qualificate alla finale del 23 maggio per titolo Campione d’Italia Serie A. le perdenti al play-off promozione in gara unica su campo neutro. la vincente del play-off promossa in Eccellenza. la perdente inserita nel Girone 1 della Serie A S.S. 2010/2011. **nota: le vincenti del doppio play-out saranno inserite nel Girone 1 della Serie A per la S.S. 2010/2011. Le perdenti prenderanno parte al Girone 2.

