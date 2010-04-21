Home Federazione Italiana Rugby Serie A: arbitri XXI giornata

di Redazione 21/04/2010

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, in calendario domenica 25 aprile alle ore 15.30. Anticipi alle 16.30 di sabato 24 per il derby toscano tra Livorno e Giunti Firenze (Girone 1) e per Asti – Med Italia Pro Recco (Girone 2). Serie A – Girone 1 – XXI giornata - 25.04.10 – ore 15.30 Amatori Milano v Mantovani Lazio arb. Liperini (Padova) Zhermack Badia v Udine Rugby arb. Mitrea (Treviso) Livorno Rugby v Giunti Firenze arb. Falzone (Padova) – si gioca sabato 24, ore 16.30 Vibu Noceto v Blugeo Colorno arb. De Santis (Roma) Piacenza Rugby v Orved San Donà arb. Navarra (Udine) Mogliano Rugby v Rugby Banco di Brescia arb. Cason (Rovigo) Classifica: Mantovani Lazio punti 76; Vibu Noceto 75; Mogliano Rugby 74; Blugeo Colorno 69; Giunti Firenze 60; Orved San Donà 52; Amatori Milano 37; Livorno 35; Banco di Brescia 31; Udine Rugby 30; Zhermack Badia 22; Piacenza Rugby* 10 *Piacenza Rugby penalizzato di quattro punti Serie A – Girone 2 – XXI giornata - 25.04.10 – ore 15.30 Amatori Catania v Novaco Alghero arb. Belvedere (Roma) – ore 15.00 Rugby Mirano v Banca Farnese Lyons Piacenza arb. Blessano (Treviso) Asti Rugby v Med Italia Pro Recco arb. Vivarini (Padova) – si gioca sabato 24, ore 16.30 Fiamme Oro Roma v Franklin&Marshall Cus Verona arb. De Martino (Napoli) Gladiatori Sanniti v Riviera Rugby arb. Damasco (Napoli) Cammi Calvisano v San Gregorio Catania arb. Mancini (Frascati) – ore 14.30 Classifica: Cammi Calvisano punti 77; San Gregorio Catania* 71; Fiamme Oro Roma 68; Med Italia Pro Recco 55; Franklin&Marshall Cus Verona* 49; Banca Farnese Lyons Piacenza 44; Rugby Riviera 43; Rugby Asti* 38; Gladiatori Sanniti 35; Amatori Catania* 34; Novaco Alghero 26; Rugby Mirano 23 *San Gregorio Catania, Amatori Catania, Asti e Franklin&Marshall Cus Verona una partita in meno

