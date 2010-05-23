Home Federazione Italiana Rugby Serie A barrage promozione

di Redazione 23/05/2010

SERIE A BARRAGE PROMOZIONE: RUGBY MOGLIANO IN ECCELLENZA Il Rugby Mogliano è la terza squadra che accede al campionato di eccellenza 2010-2011. Sul neutro di Roma i ragazzi del coach Eugenio Eugenio si aggiudicano il barrage promozione con il risultato di 57 – 18. La gara è stata molto combattuta nella prima frazione di gioco dove i Catanesi del San Gregorio hanno cercato di arginare il gioco di mischia del Mogliano. Il primo tempo si chiudeva con il punteggio di 23 – 11 a favore del Mogliano. La ripresa, anche a causa del gran caldo, era nettamente a favore del rugby Mogliano che allungava nel risultato punendo oltre misura il San Gregorio, che ha avuto il merito di giocare le fasi finali sempre con grande convinzione. Roma, Campo dell’Unione – domenica 23 maggio, Serie A, barrage promozione MOGLIANO RUGBY v SAN GREGORIO CATANIA 57 - 18 arb. Pennè (Milano) g.d.l. Belvedere (Roma), Di Santo (Milano) MOGLIANO RUGBY – SAN GREGORIO CATANIA RUGBY 57-18 (p.t. 23-11) Mogliano: Dreyer (32’ s.t. D’Aloja), Lambré, Ceccato, Gerotto (1’ s.t. Endrizzi), Del Bubba, Eigner (1’ s.t. Preo), Canale, Perez Galeone, Simion, Saviozzi (23’ s.t. Biasin), Minello, Pavanello, Nieuwoudt, Pin (28’ s.t. Cipriani), Brugnaro (15’ s.t. Meggetto). All. Eugenio Eugenio. San Gregorio Catania: Faia Pappalardo (20’ s.t. Iacono), Messina, G. Sapuppo, Peralta, Giobbe (15’ s.t. Gentile), Pucciariello, Failla, Corolenco, Dell’Aria, Doria, Taschetta (1’ s.t. Amenta), Little (15’ s.t. Arancio), Acosta, Lo Faro, Suaria (1’ s.t. Colaiuda). All. Orazio Arancio. Arbitro: Penné (Milano). Assistenti: Belvedere (Roma) e Di Santo (Milano); quarto uomo: Rosamilia (Colleferro). Marcatori: p.t.: 3’ c.p. Dreyer (3-0); 9’ meta Del Bubba (8-0); 13’ drop Eigner (11-0); 19’ meta Del Bubba (16-0); 28’ meta G. Sapuppo (16-5); 32’ c.p. Pucciariello (16-8); 36’ c.p. Pucciariello (16-11); 39’ meta Simion, tr. Eigner (23-11); s.t.: 12’ meta Del Bubba (28-11); 18’ meta Perez Galeone (33-11); 27’ c.p. Preo (36-11); 30’ meta Nieuwoudt, tr. Preo (43-11); 35’ meta Gentile, tr. Pucciariello (43-18); 40’ meta Lambré, tr. Preo (50-18); 40’ + 3’ meta Del Bubba, tr. Preo (57-18). Note: Cartellini gialli: nessuno. Calci piazzati e trasformazioni: Dreyer (M) 1/5, Eigner (M) 1/1, Preo (M) 4/4; Pucciariello (SG) 3/4. Man of the match: Del Bubba (M). Spettatori: 300 circa. Punti conquistati: 5-0.

