Serie A: designazioni arbitrali

di Redazione 07/04/2010

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 11 aprile alle ore 15.30. Nel Girone 1 anticipo alle ore 17.00 di sabato per il match testa-coda tra il Vibu Noceto e il Piacenza Rugby, affidato a Vivarini di Padova. Serie A – Girone 1- XIX giornata – 11.04.10 – ore 15.30 Amatori Milano v Rugby Banco di Brescia arb. Cason (Rovigo) – ore 17.00 Zhermack Badia v Mantovani Lazio arb. Laube (Milano) Udine Rugby v Giunti Firenze arb. Mancini (Frascati) Livorno v Blugeo Colorno arb. Navarra (Udine) Vibu Noceto v Piacenza Rugby arb. Vivarini (Padova) – sabato 10.04, ore 17.00 Mogliano Rugby v Orved San Donà arb. Dordolo M. (Udine) Classifica: Mantovani Lazio e Vibu Noceto punti 66; Mogliano Rugby 65; Blugeo Colorno 63; Giunti Firenze 55; Orved San Donà 47; Livorno 34; Amatori Milano 32; Udine Rugby 29; Rugby Banco di Brescia 23; Zhermack Badia 22; Piacenza Rugby 10 Serie A – Girone 2 – XIX giornata – 11.04.10 – ore 15.30 Amatori Catania v San Gregorio Catania arb. De Santis (Roma) Rugby Mirano v Novaco Alghero arb. Valbusa (Treviso) Banca Farnese Lyons Piacenza v Med Italia Pro Recco arb. Smiraldi (Torino) Asti Rugby v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Franzoi (Venezia) Fiamme Oro Roma v Gladiatori Sanniti arb. Bono (Brescia) Cammi Calvisano v Rugby Riviera arb. Boaretto (Rovigo) Classifica: San Gregorio Catania e Cammi Calvisano 67; Fiamme Oro Roma 59; Med Italia Pro Recco 54; Franklin&Marshall Cus Verona 49; Rugby Riviera 38; Banca Farnese Lyons Piacenza e Gladiatori Sanniti 35; Asti Rugby 34; Amatori Catania 33; Rugby Mirano 23; Novaco Alghero 21

