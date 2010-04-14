Serie A: designazioni arbitrali
14/04/2010
14/04/2010
Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 18 aprile alle ore 15.30. Serie A – Girone 1 – XX giornata – 18.04.10 – ore 15.30 Amatori Milano v BluGeo Colorno arb. Valbusa (Treviso) Orved San Donà v Zhermack Badia arb. Passacantando (L’Aquila) Giunti Firenze v Vibu Noceto arb. Sironi (Colleferro) Piacenza Rugby v Mogliano Rugby arb. Salvi Mantovani Lazio v Udine RFC arb. Meani (Crema) – ore 14.30 Rugby Banco di Brescia v Livorno Rugby arb. Sandri (Trieste) Classifica: Mantovani Lazio e Vibu Noceto punti 71; Mogliano Rugby 69; BluGeo Colorno 68; Giunti Firenze 1931 59; Orved San Donà 48; Livorno Rugby 34; Amatori Milano 33; Udine RFC 30; Rugby Banco di Brescia 27; Zhermack Badia 22; Piacenza Rugby* 10 *Piacenza Rugby penalizzato di quattro punti
Serie A – Girone 2 – XX giornata – 18.04.10 – ore 15.30 Franklin&Marshall Cus Verona v Amatori Catania arb. Masini (Roma) – ore 15.00 Rugby Riviera v Rugby Mirano 1957 arb. Castagnoli (Livorno) Med Italia Pro Recco v Fiamme Oro Roma arb. Roscini (Milano) Gladiatori Sanniti v Cammi Calvisano arb. Carrera (Roma) – ore 12.00 Novaco Alghero v Banca Farnese Lyons Piacenza arb. Bonacci (Roma) San Gregorio Catania v Asti Rugby arb. Vivarini (Padova) – ore 14.30 Classifica: Cammi Calvisano punti 72; San Gregorio Catania 71; Fiamme Oro Roma 64; Med Italia Pro Recco 54; Franklin&Marshall Cus Verona 49; Banca Farnese Lyons Piacenza 39; Rugby Riviera ed Asti Rugby 38; Gladiatori Sanniti 35; Amatori Catania 34; Novaco Alghero 26; Rugby Mirano 23
