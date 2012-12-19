SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI DECIMA GIORNATA
di Redazione
19/12/2012
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI DECIMA GIORNATA Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del Campionato Nazionale di Serie A, in programma domenica prossima, 23 dicembre. SERIE A – GIRONE 1 – X TURNO – 23.12.2012 – ORE 14:30 *ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA – SSD PRO RECCO RUGBY arb. Traversi (Costa di Rovigo, RO) *la partita è anticipata al giorno 22 dicembre alle 14:30 C.U.S. VERONA RUGBY ASD – U.S. FIRENZE RUGBY 1931 arb. Spadoni (Padova) RUGBY BRESCIA SSD – RUBANO RUGBY SRL SSD arb. Roscini (Legnano, MI) ASD RUGBY UDINE 1928 – MODENA RUGBY CLUB arb. Sgardiolo (Rovigo) *la partita è anticipata al giorno 22 dicembre alle 14:30 UNIONE RUGBY CAPITOLINA – ASD RUGBY LYONS arb. Liperini (Livorno) Riposa: ROMAGNA R.F.C. SSD SERIE A – GIRONE 2 – X TURNO – 23.12.2012 – ORE 14:30 NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO – RANGERS RUGBY VICENZA ASD arb. Castagnoli (Livorno) *ASD RUGBY PAESE – ASD AMATORI CAPOTERRA arb. Rizzo (Ferrara) *la partita è anticipata alle ore 13:30 *CESIN CUS TORINO RUGBY ASD – RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD arb. Salvi (L’Aquila) *la partita è anticipata al giorno 22 dicembre alle ore 15:00 ASD AMATORI RUGBY BADIA – RUGBY COLORNO arb. Bertelli (Azzano Mella, BS) CLUB AMATORI SPORT CATANIA – C.U.S. PADOVA RUGBY arb. Meconi (Frascati, RM) *ASD AMATORI PARMA RUGBY – AVEZZANO RUGBY ASD arb. Boaretto (Frassinelle, RO) *la partita è anticipata alle ore 12
Redazione