SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI DODICESIMA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

13/02/2013

TITOLO
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A, in programma domenica prossima, 17 febbraio. SERIE A – GIRONE 1 – XII TURNO – 17.02.2013 – ore 14:30 ROMAGNA RFC - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA arb. Boaretto (Frassinelle, RO) C.U.S. VERONA RUGBY ASD - RUGBY UDINE arb. Penné (Casalpusterlengo, LO) – la partita si disputerà presso il Centro Sportivo CUS Verona U.S. FIRENZE RUGBY 1931 - RUGBY BRESCIA arb. Tomò (Albano Laziale, RM) PRO RECCO RUGBY – MODENA RUGBY CLUB arb. Sgardiolo (Rovigo) RUGBY LYONS - RUBANO RUGBY arb. Damasco (Arezzo) SERIE A – GIRONE 2 – XII TURNO – 17.02.2013 AMATORI PARMA RUGBY - NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO arb. Carrera (Roma) RUGBY PAESE - AMATORI RUGBY BADIA arb. Navarra (Trieste) AMATORI RUGBY CAPOTERRA - CESIN CUS TORINO RUGBY arb. Belvedere (Roma) RANGERS RUGBY VICENZA - RUGBY COLORNO arb. Rossi (Piacenza) C.U.S. PADOVA RUGBY - RUGBY CLUB VALPOLICELLA arb. Bono (Coccaglio, BS) AVEZZANO RUGBY - CLUB AMATORI SPORT CATANIA arb. De Martino (Pomigliano d’Arco, NA) Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )  
