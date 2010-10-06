SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI II GIORNATA
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI II GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 10 ottobre alle ore 15.30. Nel Girone 2 anticipo alle 15.00 di sabato per la partita tra Amatori Alghero ed RC Valpolicella, diretta dal romano Carrera. Serie A – Girone 1 - II giornata – 10.10.10 – ore 15.30 Livorno Rugby v San Gregorio Catania arb. Boaretto (Rovigo) Amatori Milano v Udine Rugby arb. Bono (Brescia) Franklin&Marshall Cus Verona v Rugby Banco di Brescia arb. Marrama (Padova) Cammi Calvisano v Zhermack Badia arb. Roscini (Milano) Orved San Donà v Consiel Firenze arb. Navarra (Udine) Fiamme Oro Roma v Dolmen Med Italia Pro Recco arb. Schilirò (Catania) – ore 14.30 Serie A – Girone 2 - II giornata – 10.10.10 – ore 15.00 Gladiatori Sanniti v Piacenza Rugby arb. Damasco (Napoli) Asti Rugby v Comso Haus Rugby Reggio arb. Salvi (L’Aquila) Rugby Riviera v Amatori Catania arb. De Martino (Napoli) Amatori Alghero v RC Valpolicella arb. Carrera (Roma) – si gioca sabato 9, ore 15.00 Donelli Modena RC v Rubano Rugby arb. Smiraldi (Torino) Lyons Piacenza v Rugby Grande Milano arb. Passacantando (L’Aquila)
