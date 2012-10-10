SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI SECONDA GIORNATA
10/10/2012
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI SECONDA GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del Campionato Italiano di Serie A in calendario domenica 14 ottobre alle ore 15.30. Queste le designazioni arbitrali: Serie A – Girone A – II giornata – 14.10.12 – ore 15.30 San Gregorio Catania v Accademia FIR Tirrenia arb. Spadoni (Padova) – ore 14.00 Pro Recco v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Sgardiolo (Rovigo) Romagna RFC v Rugby Banco di Brescia arb. Rossi (Piacenza) Rubano Rugby v Donelli Modena arb. Navarra (Udine) Lyons Piacenza v Rugby Udine arb. Bono (Brescia) Aeroporto di Firenze v UR Capitolina arb. Pennè (Milano) Serie A – Girone B – II giornata – 14.10.12 – ore 15.30 Autosonia Avezzano v Novaco Alghero arb. De Martino (Napoli) – ore 14.30 Rangers Vicenza v Gruppo Padana Paese arb. Marrama (Padova) Amatori Parma v Cesin Cus Torino arb. Schilirò (Catania) Santa Margherita Valpolicella v Rugby Colorno arb. Boaretto (Rovigo) Cus Padova v Zhermack Badia arb. Belvedere (Roma) Amatori Capoterra v Amatori Catania arb. Masini (Roma)
