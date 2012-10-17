SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI TERZA GIORNATA
17/10/2012
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI TERZA GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Campionato Italiano di Serie A in calendario domenica 21 ottobre. Serie A – Girone A – III giornata – 21.10.12 – ore 15.30 Accademia FIR Tirrenia v Romagna RFC arb. Mancini (Frascati) ASR Udine v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Mitrea (Treviso) Rugby Banco di Brescia v Aeroporto di Firenze arb. De Martino (Napoli) Donelli Modena v Pro Recco Rugby arb. Damasco (Napoli) Rubano Rugby v Lyons Piacenza arb. Carrera (Roma) UR Capitolina v San Gregorio Catania arb. Navarra (Udine) Serie A – Girone B – III giornata – 21.10.12 – ore 15.30 Novaco Alghero v Amatori Parma arb. Passacantando (L’Aquila) Zhermack Badia v Gruppo Padana Paese arb. Pennè (Milano) Cesin Cus Torino v Amatori Capoterra arb. Russo (Milano) Rugby Colorno v Rangers Vicenza arb. Meconi (Roma) Santa Margherita Valpolicella v Cus Padova arb. Roscini (Milano) Amatori Catania v Autosonia Avezzano arb. Marrama (Padova)
