SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI UNDICESIMA GIORNATA
23/01/2013
ROMA – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie A, in programma domenica prossima, 27 gennaio. SERIE A – GIRONE 1 – XI TURNO – 27.1.2013 C.U.S. VERONA RUGBY ASD – SSD PRO RECCO RUGBY arb. Blessano (Montebelluna (Treviso) – la partita si disputerà presso il Centro Sportivo CUS Verona, Via della Diga 9, Verona RUGBY BRESCIA SSD – ROMAGNA R.F.C. SSD arb. Castagnoli (Livorno) MODENA RUGBY CLUB – RUBANO RUGBY SRL SSD arb. Belvedere (Roma) ASD RUGBY UDINE 1928 – ASD RUGBY LYONS arb. Falzone (Montemerlo, Padova) UNIONE RUGBY CAPITOLINA – U.S. FIRENZE RUGBY 1931 arb. De Martino (Pomigliano D'Arco, Napoli) Riposa: ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA SERIE A – GIRONE 2 – XI TURNO – 27.1.2013 NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO – AVEZZANO RUGBY ASD arb. Russo (Piacenza) ASD RUGBY PAESE – RANGERS RUGBY VICENZA ASD arb. Schilirò (San Gregorio, Catania) CESIN CUS TORINO RUGBY ASD – ASD AMATORI PARMA RUGBY arb. Roscini (Legnano, Milano) RUGBY COLORNO – RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD arb. Villari (Piave di Sacco, Padova) – la partita è anticipata al giorno 26 gennaio ASD AMATORI RUGBY BADIA – C.U.S. PADOVA RUGBY arb. Bertelli (Azzano Mella, Brescia) CLUB AMATORI SPORT CATANIA – ASD AMATORI CAPOTERRA arb. Penné (Casalpusterlengo, Lodi)
