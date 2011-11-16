Loading...

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI VII GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2011

[gallery] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI VII GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma sabato 20 novembre alle ore 14.30. Serie A – Girone A – VII giornata – 20.11.11 – ore 14.30 Lyons Piacenza v M-Three San Donà arb. Pennè (Milano) Udine RFC v Pro Recco Rugby arb. Damasco (Napoli) Accademia FIR Tirrenia v Rugby Banco di Brescia arb. Masini (Roma) Rugby Grande Milano v Fiamme Oro Roma arb. Serchiani (Padova) Firenze Rugby 1931 v Donelli Modena arb. Sandri (Trieste) Franklin&Marshall Cus Verona v Livorno Rugby arb. Colantonio (Roma) Serie A – Girone B – VII giornata – 20.11.11 – ore 14.30 Amatori Catania v Gladiatori Sanniti arb. Blessano (Treviso) Romagna RFC v Novaco Alghero arb. Sgardiolo (Rovigo) Avezzano Rugby v Santa Margherita Valpolicella arb. Belvedere (Roma) Zhermack Badia v ASR Milano arb. Tomò (Roma) Amatori Capoterra v Rubano Rugby arb. Carrera (Roma) – ore 14.00 Gruppo Padana Paese v UR Capitolina arb. Traversi (Rovigo)
