di Redazione 18/04/2012

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del Campionato Italiano di Seria A, in calendario domenica 22 aprile alle ore 15.30. Due anticipi nel Girone A, con il match tra Livorno e Fiamme Oro Roma in programma alle ore 15.30 e quello tra Aeroporto di Firenze e Med Italia Pro Recco alle 16.30 di sabato 21 aprile. Serie A – Girone A - XIX giornata – 22.04.12 – ore 15.30 Rugby Lyons v Donelli Modena arb. Spadoni (Padova) Udine Rugby v Accademia Tirrenia arb. Mitrea (Treviso) Rugby Grande Milano v M-Three San Donà arb. Schilirò (Catania) Franklin&Marshall Cus Verona v Rugby Banco di Brescia arb. Masini (Roma) Aeroporto di Firenze v Med Italia Pro Recco arb. Marrama (Padova) – sabato h. 16.30 Livorno Rugby v Fiamme Oro Roma arb. Ranalli (Sulmona) - sabato h. h. 15.30 Serie A – Girone B - XIX giornata – 22.04.12 – ore 15.30 Amatori Catania v Rubano Rugby arb. Colantonio (Roma) Zhermack Badia v Novavo Alghero arb. Muscio (Prato) Santa Margherita Valpolicella v ASR Milano arb. Sandri (Trieste) Autosonia Avezzano v Gruppo Padana Paese arb. Tomò (Roma) Romagna RFC v UR Capitolina arb. Boaretto (Rovigo) Amatori Capoterra v Gladiatori Sanniti arb. Carrera (Roma)

