Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

18/04/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del Campionato Italiano di Seria A, in calendario domenica 22 aprile alle ore 15.30. Due anticipi nel Girone A, con il match tra Livorno e Fiamme Oro Roma in programma alle ore 15.30 e quello tra Aeroporto di Firenze e Med Italia Pro Recco alle 16.30 di sabato 21 aprile. Serie A – Girone A - XIX giornata – 22.04.12 – ore 15.30 Rugby Lyons v Donelli Modena arb. Spadoni (Padova) Udine Rugby v Accademia Tirrenia arb. Mitrea (Treviso) Rugby Grande Milano v M-Three San Donà arb. Schilirò (Catania) Franklin&Marshall Cus Verona v Rugby Banco di Brescia arb. Masini (Roma) Aeroporto di Firenze v Med Italia Pro Recco arb. Marrama (Padova) – sabato h. 16.30 Livorno Rugby v Fiamme Oro Roma arb. Ranalli (Sulmona) - sabato h. h. 15.30 Serie A – Girone B - XIX giornata – 22.04.12 – ore 15.30 Amatori Catania v Rubano Rugby arb. Colantonio (Roma) Zhermack Badia v Novavo Alghero arb. Muscio (Prato) Santa Margherita Valpolicella v ASR Milano arb. Sandri (Trieste) Autosonia Avezzano v Gruppo Padana Paese arb. Tomò (Roma) Romagna RFC v UR Capitolina arb. Boaretto (Rovigo) Amatori Capoterra v Gladiatori Sanniti arb. Carrera (Roma)
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA

Articolo Successivo

ECCELLENZA, DEFINITE DATE ED ORARI DELLE FASI FINALI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019