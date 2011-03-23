SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVII GIORNATA
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVII GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 27 marzo alle ore 15.30: Serie A – Girone 1 – XVII giornata – 27.03.11 – ore 15.30 San Gregorio v Med Italia Pro Recco arb. Mancini (Frascati) – ore 12.30 Am. Milano v Fiamme Oro RM arb. Cusano (Vicenza) – si gioca sabato 26.03 h. 19.30 a Colorno Consiel Firenze v ST Udine arb. Passacantando (L’Aquila) Zhermack Badia v Rugby Banco di Brescia arb. Falzone (Padova) Orved San Donà v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Blaxo (FFR) Cammi Calvisano v Livorno Rugby arb. Daubney (RFU) Serie A – Girone 2 – XVII giornata – 27.03.11 – ore 15.30 Piacenza Propaganda v Rugby Grande Milano arb. Carrera (Roma) Asti Rugby v Banca Farnese Lyons Piacenza arb. Boaretto (Rovigo) Rubano Rugby v Cosmo Haus Reggio Emilia arb. Traversi (Rovigo) RC Valpolicella v Amatori Catania arb. Sandri (Trieste) Donelli Modena v Riviera Rugby arb. Falla (RFU) Novaco Alghero v Gladiatori Sanniti arb. Mitrea (Treviso) – ore 12.30
