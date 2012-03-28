SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA
di Redazione
28/03/2012
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata del Campionato Italiano di Serie A in calendario domenica 1 aprile alle ore 15.30. Nel Girone A anticipo alle ore 16.00 di sabato per la partita tra Rugby Banco di Brescia e l’Accademia FIR di Tirrenia, affidata a Traversi di Rovigo. Queste le designazioni arbitrali: Serie A – Girone A – XVIII giornata – 01.04.12 - ore 15.30 M-Three San Donà v Rugby Lyons arb. Bertelli (Brescia) Med Italia Pro Recco v Udine Rugby arb. Castagnoli (Livorno) Rugby Banco di Brescia v Accademia FIR arb. Traversi (Rovigo) Fiamme Oro Roma v Rugby Grande Milano arb. De Martino (Napoli) Donelli Modena v Aeroporti di Firenze arb. Pennè (Milano) Livorno Rugby v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Salvi (L’Aquila) Serie A – Girone B – XVIII giornata – 01.04.12 - ore 15.30 Gladiatori Sanniti v Amatori Catania arb. Bonacci (Roma) Novaco Alghero v Romagna RFC arb. Bono (Brescia) – ore 15.00 Santa Margherita Valpolicella v Autosonia Avezzano arb. Spadoni (Padova) ASR Milano v Zhermack Badia arb. Colantonio (L’Aquila) Rubano Rugby v Amatori Capoterra arb. Roscini (Milano) UR Capitolina v Gruppo Padana Paese arb. Passacantando (L’Aquila)
Redazione