SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XX GIORNATA
di Redazione
26/04/2012
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XX GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del Campionato Italiano di Serie A in programma domenica 29 aprile alle ore 15.30. Serie A – Girone A – XX giornata – 29.04.12 – ore 15.30 Rugby Banco di Brescia v Rugby Lyons arb. Traversi (Rovigo) – ore 17.00 Fiamme Oro Roma v Udine Rugby arb. Passacantando (L’Aquila) M-Three San Donà v Firenze Rugby arb. Mancini (Frascati) Med Italia Pro Recco v Livorno Rugby arb. Spadoni (Padova) Accademia FIR Tirrenia v Rugby Grande Milano arb. Belvedere (Roma) Donelli Modena v Franklin&Marshall Cus Verona arb. Castagnoli (Livorno) Serie A – Girone B – XX giornata – 29.04.12 – ore 15.30 ASR Milano v Amatori Catania arb. Rizzo (Ferrara) Novaco Alghero v Autosonia Avezzano arb. Damasco (Napoli) – ore 15.00 Gladiatori Sanniti v Santa Margherita Valpolicella arb. Bonacci (Roma) – ore 12.00 Rubano Rugby v Zhermack Badia arb. Mitrea (Treviso) ASR Paese v Romagna RFC arb. Bertelli (Brescia) UR Capitolina v Amatori Capoterra arb. Liperini (Livorno)
