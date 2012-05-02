SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XXI GIORNATA
di Redazione
02/05/2012
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XXI GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 6 maggio alle ore 15.30: Serie A – Girone A – XXI giornata – 06.05.12 – ore 15.30 Rugby Lyons v Accademia FIR Tirrenia arb. Vivarini (Padova) Udine Rugby v Rugby Grande Milano arb. Falzone (Padova) Franklin&Marshall Cus Verona v M-Three San Donà arb. De Martino (Napoli) Aeroporto di Firenze v Rugby Banco di Brescia arb. Marrama (Padova) Med Italia Pro Recco v Fiamme Oro Roma arb. Boaretto (Rovigo) Livorno Rugby v Donelli Modena arb. Salvi (Trieste) Serie A – Girone B – XXI giornata – 06.05.12 – ore 15.30 Amatori Catania v Autosonia Avezzano arb. Smiraldi (Torino) Santa Margherita Valpolicella v Novaco Amatori Alghero arb. Navarra (Udine) Zhermack Badia v Romagna RFC arb. Colantonio (Roma) UR Capitolina v Rubano Rugby arb. Castagnoli (Livorno) ASR Milano v Gladiatori Sanniti arb. Bono (Brescia) – ore 14.00 Amatori Capoterra v Gruppo Padana Paese arb. Tomò (Roma)
Redazione